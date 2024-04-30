Сезон охоты на водоплавающую дичь открывается в Хабаровском крае

С 29 апреля открывается весенняя охота на водоплавающую дичь в Амурском, Комсомольском, Нанайском и Солнечном муниципальных районах Хабаровского края, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу управления охотничьего хозяйства Правительства Хабаровского края.

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Сезон охоты продлится с 29 апреля по 8 мая включительно и осуществляется исключительно на селезней уток из укрытия с подсадной уткой или чучелами, манком, на гусей и казарок из укрытия с чучелами или профилями, манными гусями, манком.