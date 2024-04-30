Стало известно, как будет работать паром на Ольхон 2024

Расписание парома «Дорожник». С 10 мая по 31 августа этот паром выходит на работу на полчаса позже первых двух, но и заканчивает перевозку также позже. Первый рейс с острова в 7.30, от Сахюрты в 8.00. Последние в 23.30 и 00.00, соответственно. Технические перерывы: нет рейсов на 9.30 и 10.00, 15.30 и 16.00. С 1 сентября по 31 октября начало рабочего дня не меняется, а вот рейсов становится меньше. Последний рейс от Ольхона — в 20.30, от Сахюрты — в 21.00. Технический перерыв сохраняется один — нет рейсов на 15.30 и 16.00. С 1 ноября по 30 ноября желающим первыми покинуть Ольхон на этом пароме нужно быть у переправы в 8.30, а желающим добраться до острова — в Сахюрте в 9.00. Последние рейсы «Дорожника» в 19.30 от Ольхона и в 20.00 от материка. Технический перерыв тот же — нет рейсов на 15.30 и 16.00. В декабре «Дорожник» не работает.