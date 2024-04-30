Стало известно, как будет работать паром на Ольхон 2024

Паром на Ольхон 2024 совсем скоро начнет свою работу и добраться до крупнейшего острова озера Байкал вновь станет проще. Стоит отметить, что паромная переправа работает 8 месяцев в году, поэтому является одним из самых доступных и популярных способов попасть на знаменитый остров. Рассказываем, какое нынче расписание паромов, где посмотреть есть ли очередь.
Паром на Ольхон 2024: где находится
Остров Ольхон находится в 256 километрах от Иркутска — это расстояние по автотрассе. С материком остров зимой соединяет ледовая переправа по льду, а с середины мая до середины декабря — паромы. Найти их можно в селе Сахюрта — двигаться на автомобиле нужно до самого побережья по улице Центральная. На восточной окраине Сахюрты располагается Маломорская рыболовная станция — сокращенно МРС — от нее паромная переправа и получила название «МРС — остров Ольхон».
Паром на Ольхон 2024: расписание
Паром на Ольхон 2024 начинает работу, как только и до тех пор пока позволяет гидрометеорологическая обстановка на озере. Обычно уже с
Расписание у паромов разное в зависимости от туристического сезона. Когда посещаемость Ольхона высокая, рейсов больше. Кстати, перевозка осуществляется бесплатно.
Расписание парома «Ольхонские ворота». Как указано на сайте «Восточно-Сибирского речного пароходства», с 10 мая до 31 августа первый рейс «Ольхонские ворота» совершает в 7.00 (с острова Ольхон), в 7.30 он уже будет готов забрать людей в Сахюрте. А последний «круг» паром выполняет около полуночи — в 23.00 отходит от Ольхона, а в 23.30 — от Сахюрты. С 1 сентября по 31 октября рейсов становится меньше, да и время работы сокращается. Начало трудового дня у «Ольхонских ворот» также в 7.00, а последний рейс от Сахюрты в 21.30. С 1 ноября по 31 декабря «Ольхонские ворота» выходит на работу в 8.00 от острова, а завершает последним рейсом от Сахюрты в 20.30. Внимание! У парома есть два технических перерыва в день — нет рейсов на 10.00 и 17.00 от Ольхона, 10.30 и 17.00 от Сахюрты.
Расписание парома «Семен Батагаев». С 10 мая по 31 августа расписание данного парома совпадает с трудовыми буднями «Ольхонских ворот». С разницей только в том, что выходят они навстречу друг другу. Если «ворота» в 7.00 отходят от Ольхона, то «Семен Батагаев» в 7.00 отчаливает от Сахюрты. Также разница есть во времени технических перерывов — отдыхает «Семен Батагаев» от рейсов на 12.00 и 12.30, 19.00 и 19.30. С 1 сентября по 31 октября работает паром с 7.00, а последний рейс выполняет в 21.30 от Ольхона. Начало работы с 1 ноября по 31 декабря с 08.00, последний рейс в 20.30. Также меняется время технических перерывов — теперь нет рейсов на 11.00 и 11.30, 16.00 и 16.30.
— Работа паромной переправы «МРС — остров Ольхон» в декабре месяце существенно осложнена, — предупреждают специалисты АО «Восточно-Сибирское речное пароходство». — Рейсы по погодным условиям и ледовой обстановке могут не осуществляется. Для уточнения информации по работе переправы обращайтесь в нашу справочную.
Расписание парома «Дорожник». С 10 мая по 31 августа этот паром выходит на работу на полчаса позже первых двух, но и заканчивает перевозку также позже. Первый рейс с острова в 7.30, от Сахюрты в 8.00. Последние в 23.30 и 00.00, соответственно. Технические перерывы: нет рейсов на 9.30 и 10.00, 15.30 и 16.00. С 1 сентября по 31 октября начало рабочего дня не меняется, а вот рейсов становится меньше. Последний рейс от Ольхона — в 20.30, от Сахюрты — в 21.00. Технический перерыв сохраняется один — нет рейсов на 15.30 и 16.00. С 1 ноября по 30 ноября желающим первыми покинуть Ольхон на этом пароме нужно быть у переправы в 8.30, а желающим добраться до острова — в Сахюрте в 9.00. Последние рейсы «Дорожника» в 19.30 от Ольхона и в 20.00 от материка. Технический перерыв тот же — нет рейсов на 15.30 и 16.00. В декабре «Дорожник» не работает.
Паром на Ольхон 2024: онлайн-камеры
Иногда у паромов образуются самые настоящие пробки и время ожидания «переброски» на остров, а также с него, может увеличиться до нескольких часов. Чтобы заранее посмотреть, как обстоят дела у переправ, в 2023 году установили две камеры видеонаблюдения. Смотрите на паромную переправу «МРС — остров Ольхон» в сторону МРС — здесь, а картинка с камеры в сторону переправы здесь.