Из-за фейерверка в Новокузнецке запретят движение машин на дорогах

1 и 9 мая с 21.30 до 23.30 в Новокузнецке временно прекратят движение автомобилей на некоторых участках дорог. Это связано с салютами, которые прогремят в праздники.
Так, нельзя будет проехать по улице Водопадной от перекрёстка с круговым движением с улицей Ленина до пересечения с проездом Крепостной, по самому проезду Крепостному, частично по Томскому проезду (от пересечения с Депутатской и Заводским шоссе) и по ул. Малая от пересечения с Крепостным до пересечения с Депутатской.
1 мая фейерверк запустят в 22 часа на набережной Левого берега.