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Из-за фейерверка в Новокузнецке запретят движение машин на дорогах

Временные ограничения введут 1 и 9 мая.

1 и 9 мая с 21.30 до 23.30 в Новокузнецке временно прекратят движение автомобилей на некоторых участках дорог. Это связано с салютами, которые прогремят в праздники.

Так, нельзя будет проехать по улице Водопадной от перекрёстка с круговым движением с улицей Ленина до пересечения с проездом Крепостной, по самому проезду Крепостному, частично по Томскому проезду (от пересечения с Депутатской и Заводским шоссе) и по ул. Малая от пересечения с Крепостным до пересечения с Депутатской.

1 мая фейерверк запустят в 22 часа на набережной Левого берега.