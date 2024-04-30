Из-за фейерверка в Новокузнецке запретят движение машин на дорогах

Так, нельзя будет проехать по улице Водопадной от перекрёстка с круговым движением с улицей Ленина до пересечения с проездом Крепостной, по самому проезду Крепостному, частично по Томскому проезду (от пересечения с Депутатской и Заводским шоссе) и по ул. Малая от пересечения с Крепостным до пересечения с Депутатской.