Сколько ветеранов Великой Отечественной войны осталось в Казахстане

Как сообщили в министерстве в ответ на запрос редакции Tengrinews.kz, на сегодняшний день в Казахстане проживает 174 ветерана Великой Отечественной войны. Годом ранее в стране насчитывалось 222 фронтовика.
Также в ведомстве и местных исполнительных органах предоставили данные о количестве ветеранов — участников и инвалидов войны — в городах и областях Казахстана:
- Астана — 7 человек;
- Алматы — 44 человека;
- Шымкент — 2 человека;
- Акмолинская область — 6 человек;
- Алматинская область — 14 человек;
- Область Абай — 4 человека;
- Актюбинская область — 1 человек;
- Восточно-Казахстанская область — 14 человек;
- Жамбылская область — 10 человек;
- Область Жетысу — 4 человека;
- Западно-Казахстанская область — 13 человек;
- Карагандинская область — 11 человек;
- Костанайская область — 16 человек;
- Кызылординская область — 4 человека;
- Мангистауская область — 2 человека;
- Павлодарская область — 7 человек;
- Северо-Казахстанская область — 4 человека;
- Туркестанская область — 11 человек.
В Атырауской области и области Улытау, по данным акиматов, на сегодняшний день не осталось участников Великой Отечественной войны.
Напомним, в 2024 году Казахстан не планирует проводить парад, посвященный Дню Победы. Как сообщили в Минобороны, причина такого решения — стремление сэкономить бюджетные средства: один парад в среднем обходится казне более чем в 4 миллиарда тенге. При этом Глава государства поручил подготовиться к масштабному празднованию 80-летия Победы в 2025 году.
В 2023 году Казахстан обошел все страны СНГ по размеру выплат участникам Великой Отечественной войны. В стране на каждого ветерана приходилось по 1,5 миллиона тенге выплат ко Дню Победы. В России выплачивали от 10 до 50 тысяч рублей (примерно 50−250 тысяч тенге). В других республиках СНГ суммы были меньше.