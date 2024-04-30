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Сколько ветеранов Великой Отечественной войны осталось в Казахстане

В этом году исполняется 79 лет со дня победы в Великой Отечественной войне. В Министерстве труда и социальной защиты населения рассказали, сколько ветеранов в Казахстане сегодня вместе с нами встречают эту дату, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Reuters

Как сообщили в министерстве в ответ на запрос редакции Tengrinews.kz, на сегодняшний день в Казахстане проживает 174 ветерана Великой Отечественной войны. Годом ранее в стране насчитывалось 222 фронтовика.

Также в ведомстве и местных исполнительных органах предоставили данные о количестве ветеранов — участников и инвалидов войны — в городах и областях Казахстана:

  • Астана — 7 человек;
  • Алматы — 44 человека;
  • Шымкент — 2 человека;
  • Акмолинская область — 6 человек;
  • Алматинская область — 14 человек;
  • Область Абай — 4 человека;
  • Актюбинская область — 1 человек;
  • Восточно-Казахстанская область — 14 человек;
  • Жамбылская область — 10 человек;
  • Область Жетысу — 4 человека;
  • Западно-Казахстанская область — 13 человек;
  • Карагандинская область — 11 человек;
  • Костанайская область — 16 человек;
  • Кызылординская область — 4 человека;
  • Мангистауская область — 2 человека;
  • Павлодарская область — 7 человек;
  • Северо-Казахстанская область — 4 человека;
  • Туркестанская область — 11 человек.

В Атырауской области и области Улытау, по данным акиматов, на сегодняшний день не осталось участников Великой Отечественной войны.

Напомним, в 2024 году Казахстан не планирует проводить парад, посвященный Дню Победы. Как сообщили в Минобороны, причина такого решения — стремление сэкономить бюджетные средства: один парад в среднем обходится казне более чем в 4 миллиарда тенге. При этом Глава государства поручил подготовиться к масштабному празднованию 80-летия Победы в 2025 году.

В 2023 году Казахстан обошел все страны СНГ по размеру выплат участникам Великой Отечественной войны. В стране на каждого ветерана приходилось по 1,5 миллиона тенге выплат ко Дню Победы. В России выплачивали от 10 до 50 тысяч рублей (примерно 50−250 тысяч тенге). В других республиках СНГ суммы были меньше.