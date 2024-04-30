Сколько ветеранов Великой Отечественной войны осталось в Казахстане

В 2023 году Казахстан обошел все страны СНГ по размеру выплат участникам Великой Отечественной войны. В стране на каждого ветерана приходилось по 1,5 миллиона тенге выплат ко Дню Победы. В России выплачивали от 10 до 50 тысяч рублей (примерно 50−250 тысяч тенге). В других республиках СНГ суммы были меньше.