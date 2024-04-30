На трассе Тюмень — Омск закрыли движение для грузовых машин

Из-за половодья в Тюменской области полностью закрыто движение грузовиков на трассе Тюмень — Омск на 426, 484, 576 километрах. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции. Движение будет открыто лишь для грузовых машин, задействованных в работах по жизнеобеспечению и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.