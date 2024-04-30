На трассе Тюмень — Омск закрыли движение для грузовых машин

Из-за половодья в Тюменской области полностью закрыто движение грузовиков на трассе Тюмень — Омск на 426, 484, 576 километрах. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции. Движение будет открыто лишь для грузовых машин, задействованных в работах по жизнеобеспечению и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.
Ещё вчера пробки на некоторых участках дороги составляли до 60 километров с обеих сторон. Чтобы сократить заторы на дорогах было введено реверсивное движение. Однако сегодня спасатели отказались пропускать грузовики.
Напомним, что от подтопления дорогу спасает насыпь, которую круглосуточно укрепляют спасателя, зачастую стоя по пояс в воде.
Водителям, которые следуют через этот участок федеральной трассы, автоинспекторы будут рекомендовать припарковаться у кемпингов, гостиниц, АЗС, специальных парковках для большегрузов.