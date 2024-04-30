В Башкирии на Первомай придут заморозки и кратковременные дожди.

В Башкирии в предстоящие первомайские праздники ожидается тёплая погода, но с кратковременными дождями, сообщает Башгидрометцентр.
Завтра, 1 мая, в республике температура воздуха ночью составит +3,+8°, днём +11,+16°. В горных районах заморозки в воздухе и на поверхности почвы — 0,-2°. Ветер умеренный с запада и северо-запада, в дневные часы порывы могут быть сильными.
2 мая характер погоды существенно не поменяется. Температура воздуха ночью +1,+6°, днем +10,+15°. Также ожидаются заморозки.
Сегодня, 30 апреля, днём атмосфера прогреется до +10,+15°, ночью столбики термометров опустятся до +1,+6°. Ветер северный, северо-западный умеренный, местами порывы до сильного. В северных и горных районах заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0,-2.