В Башкирии на Первомай придут заморозки и кратковременные дожди.

Завтра, 1 мая, в республике температура воздуха ночью составит +3,+8°, днём +11,+16°. В горных районах заморозки в воздухе и на поверхности почвы — 0,-2°. Ветер умеренный с запада и северо-запада, в дневные часы порывы могут быть сильными.