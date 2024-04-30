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В Башкирии на Первомай придут заморозки и кратковременные дожди

В Башкирии на Первомай придут заморозки и кратковременные дожди.

Сейчас в Ричмонде: +21° 4 м/с 60% 758 мм рт. ст. +19°
Источник: Башинформ

В Башкирии в предстоящие первомайские праздники ожидается тёплая погода, но с кратковременными дождями, сообщает Башгидрометцентр.

Завтра, 1 мая, в республике температура воздуха ночью составит +3,+8°, днём +11,+16°. В горных районах заморозки в воздухе и на поверхности почвы — 0,-2°. Ветер умеренный с запада и северо-запада, в дневные часы порывы могут быть сильными.

2 мая характер погоды существенно не поменяется. Температура воздуха ночью +1,+6°, днем +10,+15°. Также ожидаются заморозки.

Сегодня, 30 апреля, днём атмосфера прогреется до +10,+15°, ночью столбики термометров опустятся до +1,+6°. Ветер северный, северо-западный умеренный, местами порывы до сильного. В северных и горных районах заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0,-2.