Культурные события пройдут в Хабаровске в Праздник весны и труда

В Хабаровске 1 мая пройдут культурные мероприятия, которые можно посетить как детям, так и взрослым, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Хабаровска.
В День весны и труда в фойе Краевого Дворца Дружбы «Русь» откроется фотовыставка (6+), посвященная Первому Мая.
В краевом парке имени Н. Н. Муравьева-Амурского в этот же день состоится традиционная праздничная программа (6+) с выступлением артистов со всего региона.
Для самых маленьких краевая детская библиотека имени Н. Д. Наволочкина проведет интерактивную программу «Весеннее настроение» (6+) на набережной стадиона имени Ленина.