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Культурные события пройдут в Хабаровске в Праздник весны и труда

Рассказываем, что ждет жителей и гостей краевой столицы на Первомай.

Источник: Freepik

В Хабаровске 1 мая пройдут культурные мероприятия, которые можно посетить как детям, так и взрослым, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Хабаровска.

В День весны и труда в фойе Краевого Дворца Дружбы «Русь» откроется фотовыставка (6+), посвященная Первому Мая.

В краевом парке имени Н. Н. Муравьева-Амурского в этот же день состоится традиционная праздничная программа (6+) с выступлением артистов со всего региона.

Для самых маленьких краевая детская библиотека имени Н. Д. Наволочкина проведет интерактивную программу «Весеннее настроение» (6+) на набережной стадиона имени Ленина.

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