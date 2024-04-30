В Красноярском крае отметили юбилей БАМа

Например, красноярцами построены станция и поселок Февральск в Селемджинском районе Амурской области. Поселок стал одной из важных опорных баз строительства БАМа. Генеральный план Февральска был разработан красноярскими архитекторами, а красноярский завод поставлял для объектов БАМа железобетонные конструкции. Многие жители края награждены медалью «За строительство Байкало-Амурской магистрали».
Ветеранов всесоюзной стройки приветствовали губернатор Красноярского края Михаил Котюков, председатель Законодательного собрания края Алексей Додатко и начальник Красноярской железной дороги — филиала ОАО «РЖД» Алексей Туманин.
БАМ стал настоящей всенародной, всесоюзной комсомольской молодежной стройкой. Люди встречались, люди преодолевали, люди объединялись. БАМ не просто связывал территории — БАМ связывал людей, — отметил губернатор Красноярского края Михаил Котюков. — Дорогие друзья, я присоединяюсь ко всем поздравлениям, которые в этом году уже прозвучали и еще будут звучать в ваш адрес. То, что вы сделали полвека назад, будет на долгие годы вперед обеспечивать для нашей страны уверенное развитие, территориальную связанность и возможность для укрепления нашего государства.
Ветеранам строительства магистрали вручили краевые награды.