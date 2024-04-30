В Красноярском крае отметили юбилей БАМа

БАМ стал настоящей всенародной, всесоюзной комсомольской молодежной стройкой. Люди встречались, люди преодолевали, люди объединялись. БАМ не просто связывал территории — БАМ связывал людей, — отметил губернатор Красноярского края Михаил Котюков. — Дорогие друзья, я присоединяюсь ко всем поздравлениям, которые в этом году уже прозвучали и еще будут звучать в ваш адрес. То, что вы сделали полвека назад, будет на долгие годы вперед обеспечивать для нашей страны уверенное развитие, территориальную связанность и возможность для укрепления нашего государства.