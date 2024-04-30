В Шелехове водителям из Китая полицейский показал дорогу в Москву

Во время патрулирования дороги Р-258 «Байкал» госавтоинспектор заметил два неместных большегруза. Как оказалось, это были дальнобойщики из соседнего Китая. С помощью нехитрых манипуляций с переводчиком, иностранцы смогли объяснить, что держат путь в Москву, но сбились с пути. Об этом сообщили в полиции Иркутской области.