В Шелехове водителям из Китая полицейский показал дорогу в Москву

Во время патрулирования дороги Р-258 «Байкал» госавтоинспектор заметил два неместных большегруза. Как оказалось, это были дальнобойщики из соседнего Китая. С помощью нехитрых манипуляций с переводчиком, иностранцы смогли объяснить, что держат путь в Москву, но сбились с пути. Об этом сообщили в полиции Иркутской области.
— Они стояли по направлению к областному центру, а там движение большегрузов запрещено. По номерам желтого цвета понял, что они из другой страны. Решил подъехать и пообщаться, — рассказывает старший инспектор дорожного надзора Виталий Самарец.
Как оказалось, мужчины везут в столицу России мебель и фурнитуру из Китая. С помощью жестов и переводчика госавтоинспектор указал нужное направление. Иностранцы поблагодарили полицейского и отправились в путь.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что за неделю на дорогах Иркутского района в ДТП пострадало 15 жителей региона. Из них 4 человека дети.