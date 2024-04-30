Гинеколог Пайчадзе из Приморья рассказала о болезнях, грозящих бесплодием

Около 20% пар в Приморье не могут зачать детей, чаще всего причиной становятся инфекции, передающиеся половым путём (ИППП), сообщили vl.aif.ru в пресс-службе краевого Минздрава.
Об опасности таких заболеваний рассказала завотделением охраны репродуктивного здоровья женщин Приморского краевого перинатального центра Ольга Пайчадзе. По её словам, ИППП приводят к хроническим воспалительным заболеваниям мочеполовой системы, а также образованию спаек и бесплодию. Хронические процессы в органах репродуктивной сферы вызывают у мужчин простатит, а у женщин — воспаление маточных труб, придатков и яичников.
Врач отметила, что большинство инфекций проходит бессимптомно, поэтому обязательно нужно проходить обследования и соблюдать профилактику.
«Это исключение случайных половых связей, сокращение числа половых партнёров и выбор одного наиболее надёжного, использование средств индивидуальной профилактики — презервативов, регулярное прохождение диспансеризации, которая помогает на ранних стадиях выявлять заболевания и проводить их эффективное лечение», — рассказала Ольга Пайчадзе.
В Минздраве Приморья добавили, что заболевания половой сферы приводят к осложнениям беременности, поэтому при её планировании особенно важно пройти обследования. В регионе в 2024 году ввели особую меру поддержки семей — «Сертификат молодожёнов». По нему поженившиеся в этом году пары, которые планируют ребёнка, могут бесплатно пройти комплексное обследование в краевом перинатальном центре.