Гинеколог Пайчадзе из Приморья рассказала о болезнях, грозящих бесплодием

В Минздраве Приморья добавили, что заболевания половой сферы приводят к осложнениям беременности, поэтому при её планировании особенно важно пройти обследования. В регионе в 2024 году ввели особую меру поддержки семей — «Сертификат молодожёнов». По нему поженившиеся в этом году пары, которые планируют ребёнка, могут бесплатно пройти комплексное обследование в краевом перинатальном центре.