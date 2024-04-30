Жители Новосибирска заметили степную лису на Юго-Западном котловане

«Корсак, их там очень много! Жил на слабоде, ходил с собакой гулять в поля за котлован. Так вот собака нашла тем себе одного такого дружка! Самое интересное то, что собака очень злая и агрессивная. Но с ним подружилась, и он особо не боялся ее», — написал новосибирец.