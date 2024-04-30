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Жители Новосибирска заметили степную лису на Юго-Западном котловане

Зверь на фото очень пыльный.

Источник: АСТ-54

В Новосибирске на левом берегу заметили степную лису. Фото зверя опубликовано в паблике «АСТ-54» в "ВКонтакте.

Лису заметили в районе котлована на Юго-Западном жилмассива. В сети пошутили, что зверь очень пыльный, как и весь город.

В комментариях Иван Г. рассказал, что не раз встречал степных лис в поле за котлованом.

«Корсак, их там очень много! Жил на слабоде, ходил с собакой гулять в поля за котлован. Так вот собака нашла тем себе одного такого дружка! Самое интересное то, что собака очень злая и агрессивная. Но с ним подружилась, и он особо не боялся ее», — написал новосибирец.

Напомним, в Новосибирске собаке, на которую напала дикая лиса, помогли ветеринары.

флора и фауна