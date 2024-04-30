В начале мая в Пермском крае может выпасть снег

— С северо-запада к нам выйдет циклон, дожди с количеством осадков до 5−10 миллиметров ожидаются ночью и утром в центральных и южных районах края. Здесь ночь будет теплой — +4…+9 градусов, на севере и востоке края около нуля, — прогнозируют метеорологи. — После полудня 1 мая осадки ожидаются только по югу края, причем здесь могут прогреметь грозы.