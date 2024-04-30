В начале мая в Пермском крае может выпасть снег

Не слишком порадует жителей Прикамья погода в начале мая. Метеорологи ГИС-центра ПГНИУ предупреждают, что температура воздуха в ближайшие дни ожидается ниже нормы на 2−4 градуса.
Сегодня, 30 апреля, день обещает быть пасмурным с прояснениями, до вечера будет идти время от времени моросящий дождь. Днем воздух в Перми прогреется не выше +10 градусов, по краю будет от +7 до +12 градусов.
Такая же температура будет и в среду, 1 мая. Утром повсеместно пройдут дожди.
— С северо-запада к нам выйдет циклон, дожди с количеством осадков до 5−10 миллиметров ожидаются ночью и утром в центральных и южных районах края. Здесь ночь будет теплой — +4…+9 градусов, на севере и востоке края около нуля, — прогнозируют метеорологи. — После полудня 1 мая осадки ожидаются только по югу края, причем здесь могут прогреметь грозы.
По прогнозам синоптиков, пик холодов придется на выходные дни
— Ночью в выходные дни ожидаются повсеместные заморозки до 0…-5 градусов, в Перми до −2…-3 градусов, днем будет не выше +1…+6 градусов по краю и +3…+5 градусов в Перми. Возможны снегопады.