Как в Астане отпразднуют День единства народа Казахстана

30 апреля и 1 мая на Аллее писателей пройдет мероприятие по выразительному чтению стихов на разных языках мира. Также на аллее будет проведен конкурс рисунков на асфальте «Под одним шаңыраком», книжная выставка на тему «Ынтымағы жарасқан туған өлкем — Қазақстан» на базе библиотеки «Кітап қала», веселые старты среди маленьких жителей района Байконыр.