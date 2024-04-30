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Глава Приангарья Игорь Кобзев поручил устранить недостатки в школах и детсадах Тулуна до начала учебного года

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев во время рабочего визита в Тулун проинспектировал образовательные учреждения города, в которых ранее были выявлены недочеты.

Источник: Соцсети

Глава региона поручил взять на особый контроль подготовку этих объектов к новому учебному году. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

В частности, в средней школе № 2 имени Героя Советского Союза Н. Е. Сигаева подрядчик устраняет замечания к работе сантехнической и вентиляционной систем, а также решает вопрос с поставкой недостающего оборудования.

В детском саду «Карамелька» выявлены проблемы в бассейне.

Глава региона поручил заместителю председателя правительства Иркутской области Павлу Писареву, профильным министерствам, администрации Тулуна и подрядным организациям совместно устранить все выявленные недостатки в кратчайшие сроки.

— Задача номер один для нас — создать для детей условия, соответствующие всем санитарным нормам и отвечающие требованиям безопасности, — отметил Игорь Кобзев.

Губернатор также посетил площадки строительства нового здания детского сада «Лучик», школы № 6 и школы по улице Заречной.