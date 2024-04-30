Глава Приангарья Игорь Кобзев поручил устранить недостатки в школах и детсадах Тулуна до начала учебного года

Глава региона поручил взять на особый контроль подготовку этих объектов к новому учебному году. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
В частности, в средней школе № 2 имени Героя Советского Союза Н. Е. Сигаева подрядчик устраняет замечания к работе сантехнической и вентиляционной систем, а также решает вопрос с поставкой недостающего оборудования.
В детском саду «Карамелька» выявлены проблемы в бассейне.
Глава региона поручил заместителю председателя правительства Иркутской области Павлу Писареву, профильным министерствам, администрации Тулуна и подрядным организациям совместно устранить все выявленные недостатки в кратчайшие сроки.
— Задача номер один для нас — создать для детей условия, соответствующие всем санитарным нормам и отвечающие требованиям безопасности, — отметил Игорь Кобзев.
Губернатор также посетил площадки строительства нового здания детского сада «Лучик», школы № 6 и школы по улице Заречной.