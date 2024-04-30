Новый вид экзотических грибов заметили в нацпарке «Таганай»

Благодаря оттаиванию и прогреву почвы также проснулись и другие представители грибного царства. Это ярко-оранжевая биссонектрия наземная, «аммиачный гриб», синтезирующий азот из лосиного навоза, и еще один любитель отходов — стробилюрус черенковый или шишколюб, часто укореняющийся на останках сосновых и еловых шишек.