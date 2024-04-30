Новый вид экзотических грибов заметили в нацпарке «Таганай»

Новый вид экзотических грибов заметили в национальном парке «Таганай» (Златоуст, Челябинская область), передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
«Самым экзотическим таганайским грибным дебютантом можно смело назвать эксидию сахарную. К тому же это новый для национального парка вид», — комментируют в пресс-службе.
Свое название эксидия получила вовсе не за вкус. Дело в том, что ее плодовое тело похоже на жженый сахар. Народное же название — «ведьмино масло» — ясно говорит, что гриб несъедобен, говорят специалисты.
Благодаря оттаиванию и прогреву почвы также проснулись и другие представители грибного царства. Это ярко-оранжевая биссонектрия наземная, «аммиачный гриб», синтезирующий азот из лосиного навоза, и еще один любитель отходов — стробилюрус черенковый или шишколюб, часто укореняющийся на останках сосновых и еловых шишек.