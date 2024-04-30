В Казахстане вводят электронные паспорта на автотранспорт

Уникальный номер электронного паспорта присваивается после заполнения всех полей разделов электронного паспорта, заполняемых уполномоченным органом (организацией) или организацией-изготовителем, и подтверждения сведений, содержащихся в электронном паспорте, посредством электронной цифровой подписи (электронной подписи), а также после проведения в системах электронных паспортов. В случае выявления несоответствия транспортного средства (шасси, машины) представленным сведениям в результате проведения указанных мероприятий уникальный номер электронного паспорта не присваивается.