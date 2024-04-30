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«Два трупа валяются, народ убегает»: приморцы пришли в лес и обомлели — кадры

Подробно о происшествии рассказали в соцсети.

Источник: PrimaMedia.ru

Жители Приморья «забили тревогу» в соцсетях после того, как кто-то из подписчиков поделился необычным видео, сообщает ИА PrimaMedia.

В районе Знаменки очевидцы обнаружили рядом с упавшей вышкой тела двух обитателей тайги. В Центре «Амурский тигр» подтвердили гибель животных. Причиной мог стать удар током, однако официального подтверждения этому пока нет.

Жители Приморья активно обсуждают в соцсетях увиденное:

«Два трупа валяются, народ убегает», «Животинок жалко», «Как они там одновременно оказались?».

флора и фауна