Мусульман Хабаровска призывают сброситься на кирпич для мечети

Общественники обратились ко всем верующим мусульманам с просьбой поддержать работы и купить хотя бы по одному кирпичу.
Обращение общественника Хамзы Кузнецова опубликовал Татарский национальный центр города. По его информации, сейчас получены все документы для будущей мечети. Построен свайный фундамент, выполнена засыпка песком. Сейчас идет закупка и привоз на место строительства кирпича.
Помочь в стройке можно переводом на карту: сбор организован на кирпич для всех тех, кто хочет «принести пользу исламу и мусульманам и имеет возможность помочь на Пути Аллаха».