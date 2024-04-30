Май начнется с теплой погоды в Хабаровском крае

Остался последний день длинных выходных. Синоптики дали прогноз на 1 мая, и в этот день будет прекрасная погода для прогулок и отдыха на природе. По информации ФГБУ «Дальневосточное УГМС», опасные метеоявления не прогнозируются. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
В краевой столице без существенных осадков. Ночью три-пять градусов, днем — 18−20. Ветер юго-западный от семи до 12 метров в секунду.
На юге Хабаровского края существенных осадков не ожидается. Ночью от двух до пяти градусов, днем — 19−21. Ветер юго-западный от семи до 12 метров в секунду.
На севере пройдет кратковременный дождь. В районе имени Полины Осипенко осадков не будет. Ночью от минус двух до плюс трех, днем от трех до 18 градусов. Ветер различных направлений от пяти до 13 метров в секунду.