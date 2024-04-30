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Май начнется с теплой погоды в Хабаровском крае

На севере Хабаровского края 1 мая ожидаются минус и дожди.

Сейчас в Ричмонде: +18° 4 м/с 73% 757 мм рт. ст. +19°
Источник: Комсомольская правда

Остался последний день длинных выходных. Синоптики дали прогноз на 1 мая, и в этот день будет прекрасная погода для прогулок и отдыха на природе. По информации ФГБУ «Дальневосточное УГМС», опасные метеоявления не прогнозируются. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

В краевой столице без существенных осадков. Ночью три-пять градусов, днем — 18−20. Ветер юго-западный от семи до 12 метров в секунду.

На юге Хабаровского края существенных осадков не ожидается. Ночью от двух до пяти градусов, днем — 19−21. Ветер юго-западный от семи до 12 метров в секунду.

В центральной части региона дождь пройдет только в Верхнебуреинском районе. В остальном — без существенных осадков. Ночью от минус одного до плюс четыре, днем — 10−19 градусов. Ветер западный и юго-западный от пяти до 13 метров в секунду.

На севере пройдет кратковременный дождь. В районе имени Полины Осипенко осадков не будет. Ночью от минус двух до плюс трех, днем от трех до 18 градусов. Ветер различных направлений от пяти до 13 метров в секунду.