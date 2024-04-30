Май начнется с теплой погоды в Хабаровском крае

Остался последний день длинных выходных. Синоптики дали прогноз на 1 мая, и в этот день будет прекрасная погода для прогулок и отдыха на природе. По информации ФГБУ «Дальневосточное УГМС», опасные метеоявления не прогнозируются. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".