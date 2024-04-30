До центра — окольными путями: как будет ходить общественный транспорт в Самаре на майские праздники 2024

В Самаре из-за празднования 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне перекроют движение по ряду улиц. В связи с этим общественный транспорт пустят в объезд. Два маршрута временно отменят. Рассказываем, как будут ходить автобусы, трамваи и троллейбусы в центре Самары на майские праздники 2024.