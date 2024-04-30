До центра — окольными путями: как будет ходить общественный транспорт в Самаре на майские праздники 2024

В Самаре из-за празднования 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне перекроют движение по ряду улиц. В связи с этим общественный транспорт пустят в объезд. Два маршрута временно отменят. Рассказываем, как будут ходить автобусы, трамваи и троллейбусы в центре Самары на майские праздники 2024.
Как будут ходить трамваи в центре Самары 3, 6, 7, 8 и 9 мая 2024: схемы движения, расписание
Трамваи будут ходить в центре Самары по скорректированным схемам в следующие дни: с 17:00 до 23:59 3 мая, с 17:00 6 мая до 14:00 7 мая, с 20:00 8 мая до 15:00 9 мая. Изменения затронут маршруты №№ 1, 3, 5, 15, 16, 20к, 20, 22.
— трамвай № 1 «Ул. Чапаевская — Автостанция “Аврора”: в прямом направлении — автостанция “Аврора” — Станция № 1 (ул. Тухачевского) — ж/д вокзал — ул. Красноармейская/ул. Арцыбушевская; в обратном направлении — Красноармейская/Арцыбушевская — ул. Чернореченская — ул. Тухачевского/ул. Киевская — автостанция “Аврора”;
— трамвай № 3 «Ул. Чапаевская — Юнгородок»: в прямом направлении — Юнгородок — ул. Чернореченская — ул. Красноармейская/ул. Арцыбушевская; в обратном направлении — ул. Арцыбушевская/ул. Красноармейская — ж/д вокзал — ул. Тухачевского/ул. Киевская — автостанция «Аврора» — Юнгородок;
— трамвай № 5 «Ул. Чапаевская — Барбошина поляна — Стадион “Самара Арена”: в прямом направлении — ул. Фадеева — ул. Чернореченская — ул. Тухачевского/ул. Киевская (без заезда на Станцию № 1); в обратном направлении — ул. Тухачевского/ул. Киевская (без заезда на Станцию № 1) — ж/д вокзал — ул. Арцыбушевская — ул. Фадеева;
— трамвай № 15 «Ул. Тухачевского — Ул. Чернореченская — Ул. Чапаевская» (будни): в прямом направлении — ул. Тухачевского — ул. Чернореченская — ул. Арцыбушевская/ул. Красноармейская; в обратном направлении — ул. Арцыбушевская/ул. Красноармейская — через железнодорожный вокзал — ул. Тухачевского;
— трамвай № 16 «Ул. Тухачевского — Ж/д вокзал — Ул. Чапаевская»: в прямом направлении — ул. Тухачевского — ул. Чернореченская — ул. Арцыбушевская/ул. Красноармейская; в обратном направлении — ул. Арцыбушевская/ул. Красноармейская — ж/д вокзал — ул. Тухачевского;
— трамвай № 20к «Ул. Фадеева — Ул. Чапаевская» (будни): в прямом направлении — ул. Фадеева — ул. Арцыбушевская — железнодорожный вокзал — Станция № 1 (ул. Тухачевского); в обратном направлении — Станция № 1 (ул. Тухачевского) — ул. Чернореченская — ул. Фадеева;
— трамвай № 20 «Ул. Фадеева — Ул. Чапаевская»: в прямом направлении — ул. Фадеева — ул. Арцыбушевская — ж/д вокзал — Станция № 1 (ул. Тухачевского); в обратном направлении — Станция № 1 (ул. Тухачевского) — ул. Чернореченская — ул. Фадеева;
— трамвай № 22 «15-й микрорайон — Ул. Чапаевская»: в прямом направлении — Барбошина поляна — ул. Чернореченская — ул. Тухачевского/ул. Киевская (без заезда на Станцию № 1); в обратном направлении — ул. Тухачевского/ул. Киевская (без заезда на Станцию № 1) — ж/д вокзал — ул. Арцыбушевская — Барбошина поляна.
Как будут ходить автобусы в центре Самары на майские праздники 2024: схемы движения, расписание.
Автобусы тоже будут ходить в центре Самары на майские праздники 2024 по скорректированным схемам. Изменятся трассы следования маршрутов №№ 3, 24, 34, 37, 46, 47, 61, 80, 226, 261. Автобусы временно пустят в объезд улиц, расположенных вблизи площади Славы и площади им. В. В. Куйбышева, а также в районе набережной Волги.
Автобус № 11 «Губернский рынок — станция метро “Алабинская” отменят. Он не будет ходить с 6:00 до 23:59 9 мая 2024 года.
Как будут ходить троллейбусы в центре Самары на майские праздники 2024: схемы движения, расписание.
На майские праздники 2024 года в центре Самары изменят маршрут следования троллейбуса № 6. С 20:00 8 мая до 15:00 9 мая он будет ходить следующим образом: ул. Водников — ул. Крупская — ул. Алексея Толстого — ул. Пионерская — ул. Куйбышева — разворот на кольце с ул. Венцека.
Кроме того, с 20:00 8 мая до 15:00 9 мая в Самаре не будет ходить троллейбус № 16 «Губернский рынок — 6-й причал». Его решили временно отменить.