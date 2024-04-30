Почти пятикилограммовую камбалу поймали руками во Владивостоке

Гигантскую звездчатую камбалу поймали во Владивостоке в субботу, 29 апреля. Рыбаки засняли рекорд и отпустили рынку невредимой в вольное плавание, сообщает ИА PrimaMedia.
Вес этой популярной рыбы 4815 грамм, что является зафиксированным рекордом для нашего региона. Трофей был взят руками и отпущен обратно в море после фотосессии.
— Это рекорд Приморья, — заявил президент региональной Федерации подводного спорта Дмитрий Анашкин.
Обычно это очень активная рыба, которую без специальных снастей не возьмешь, но сейчас период нереста, поэтому получилось взять ее голыми руками.