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Медведя заметили рядом с поселком на юге Челябинской области

Возле поселка Сенное на юге Челябинской области заметили ищущего пропитание медведя, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Дикий зверь был замечен в Карталинском районе.

«Очевидцы сообщили, что медведь пошел в направлении Варненского района. О данном происшествии информация передана егерям», — подтвердили в ЕДДС.

Напомним, в начале апреля молодого медведя заметили возле поселка Увальский (Кизильский район). Он благополучно перезимовал неподалеку, а затем стал выходить из леса к трассе Кизильское — Магнитогорск, где его неоднократно угощали лакомствами автомобилисты.

Специалисты напоминают, что при внезапном столкновении с хищником ни в коем случае нельзя убегать: необходимо, максимально сохраняя спокойствие, громким криком призывать на помощь, или, медленно пятясь, отступать. Если медведь проявляет агрессию, следует немедленно сообщить в полицию или по телефону экстренной службы 112.

Также не стоит приваживать голодных хищников к населенным пунктам. А потому не стоит выбрасывать пищевые отходы вблизи жилья — необходимо своевременно вывозить их и содержать в чистоте мусорные площадки.

флора и фауна