Медведя заметили рядом с поселком на юге Челябинской области

Специалисты напоминают, что при внезапном столкновении с хищником ни в коем случае нельзя убегать: необходимо, максимально сохраняя спокойствие, громким криком призывать на помощь, или, медленно пятясь, отступать. Если медведь проявляет агрессию, следует немедленно сообщить в полицию или по телефону экстренной службы 112.