В Омске установят ещё одну камеру для штрафов за езду без ремня

Камера фиксации дорожных правонарушений будет модернизирована на перекрёстке улицы 10 лет Октября и улицы Богдана Хмельницкого. Она начнёт фиксировать не только превышение скорости водителей, но и езду без ремня безопасности, проезд на запрещающий сигнал светофора, выезд за стоп-линию и ряд других нарушений.