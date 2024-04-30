В Омске установят ещё одну камеру для штрафов за езду без ремня

Камера фиксации дорожных правонарушений будет модернизирована на перекрёстке улицы 10 лет Октября и улицы Богдана Хмельницкого. Она начнёт фиксировать не только превышение скорости водителей, но и езду без ремня безопасности, проезд на запрещающий сигнал светофора, выезд за стоп-линию и ряд других нарушений.
Напомним, что камеры, фиксирующие езду без ремня безопасности уже установлены в Омске на улице 22 Декабря, перекрёстке улиц 10 лет Октября и 20-я Линия, перекрёстке улиц 70 лет Октября и Конева.
В ГИБДД планируют в скором времени модернизировать все камеры в городе. Сумма штрафа за езду без ремня составляет 1 000 рублей. Только в первые сутки работы камеры выявили в Омске порядка тысячи водителей, которые не пристёгивают ремни безопасности.