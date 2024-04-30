Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Приангарье ожидается ухудшение погоды: сильный ветер, дожди и грозы

30 апреля в Иркутской области ожидается ухудшение погодных условий.

Сейчас в Ричмонде: +18° 4 м/с 73% 757 мм рт. ст. +19°
Источник: Соцсети

В центральных, южных и верхнеленских районах прогнозируются сильные дожди, грозы, пыльные бури и порывы ветра до 26 м/с. В западных и северных районах местами ожидается северо-западный ветер 15−20 м/с. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

В связи с неблагоприятным прогнозом муниципальным образованиям рекомендовано не проводить профилактические отжиги сухой растительности и принять меры по предотвращению лесных пожаров. Также при усилении ветра необходимо заблаговременно отключать электричество.

Кроме того, 30 апреля днем и 1 мая ночью по южной и средней части озера Байкал ожидаются порывы ветра до 35 м/с.