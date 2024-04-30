В Приангарье ожидается ухудшение погоды: сильный ветер, дожди и грозы

В центральных, южных и верхнеленских районах прогнозируются сильные дожди, грозы, пыльные бури и порывы ветра до 26 м/с. В западных и северных районах местами ожидается северо-западный ветер 15−20 м/с. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.