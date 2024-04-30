Ограничения на посещение лесов введены почти по всей Беларуси

МИНСК, 30 апр — Sputnik. Только в девяти районах Беларуси разрешено посещать леса, следует из данных интерактивной карты Минлесхоза страны.
На сегодняшний день абсолютно открытыми считаются шесть районов Витебской области. Среди них Браславский, Докшицкий, Дубровенский, Оршанский, Толочинский и Шарковщинский районы.
Еще два района в Могилевской области — Горецкий и Шкловский — окрашены на карте лесного ведомства зеленым цветом, это значит, что опасность лесных пожаров там отсутствует и их можно посещать абсолютно без ограничений.
В Минской области также есть один открытый район — это Логойский, где в настоящий момент не действуют ограничения.
Остальные регионы Беларуси окрашены на карте Минлесхоза желтым цветом, это значит, что там действует третий класс пожарной опасности, и в связи с этим введены определенные ограничения на посещение лесных массивов.
Запрет и ограничение.
Между полным запретом и ограничением есть разница: во втором случае в лес ходить все-таки можно. К примеру, не возбраняется сбор ягод и грибов, но без разведения костров на привале. Также нельзя заезжать в лес на машинах и проводить массовые мероприятия, запрещены турслеты и коллективные выезды с палатками.
Запрет означает, что в лес нельзя заходить категорически, даже просто ради прогулок. Для нарушителей предусмотрены штрафы. Исключение делается для лесохозяйственных учреждений и контролирующих органов.