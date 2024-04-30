Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Таганроге ушел из жизни Заслуженный учитель РФ Юрий Зак

На 91 году ушел из жизни Заслуженный учитель РФ Юрий Львович Зак.

Источник: Telegram-канал Андрея Фатеева

В Таганроге скончался Заслуженный учитель России Юрий Зак. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети глава администрации приморского города Андрей Фатеев.

Всю свою жизнь Юрий Львович посвятил педагогике. Он начал свою карьеру учителя, а затем занимал должность директора санаторной школы-интерната № 18. В этом учреждении он проработал 33 года.

— При нем здесь был открыт первый в стране музей таганрогского детского писателя Ивана Дмитриевича Василенко, — поделился сити-менеджер.

Кроме педагогики Юрий Зак вел активную общественную деятельность. В 1997 году он стал депутатом Первого созыва городской Думы. За годы жизни он получил немало почетных наград, среди которых есть орден «За заслуги перед Отечеством» II степени и «Отличник народного просвещения».