В Таганроге ушел из жизни Заслуженный учитель РФ Юрий Зак

В Таганроге скончался Заслуженный учитель России Юрий Зак. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети глава администрации приморского города Андрей Фатеев.
Всю свою жизнь Юрий Львович посвятил педагогике. Он начал свою карьеру учителя, а затем занимал должность директора санаторной школы-интерната № 18. В этом учреждении он проработал 33 года.
— При нем здесь был открыт первый в стране музей таганрогского детского писателя Ивана Дмитриевича Василенко, — поделился сити-менеджер.
Кроме педагогики Юрий Зак вел активную общественную деятельность. В 1997 году он стал депутатом Первого созыва городской Думы. За годы жизни он получил немало почетных наград, среди которых есть орден «За заслуги перед Отечеством» II степени и «Отличник народного просвещения».