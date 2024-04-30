Белстат: женщин в Беларуси на 700 тысяч больше, чем мужчин

Таким образом, на одну тысячу жительниц Беларуси приходилось 857 мужчин, а на одну тысячу мужчин — 1 166 женщин. Средний возраст жителя страны на начало 2024-го равнялся 41,5 года, при этом среди женщин — 43,9 года, а среди мужского населения средний возраст составлял немного меньше — 38,7 года.