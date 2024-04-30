Белстат: женщин в Беларуси на 700 тысяч больше, чем мужчин

МИНСК, 30 апр — Sputnik. В начале текущего года белорусское население составляло 9 155 978 человек, сообщили в официальном Telegram-канале Национального статистического комитета.
Из общего числа жителей страны женщины занимают 53,8%, на начало января 2024-го их насчитывалось 4 929 249. Мужчин меньше — 4 226 729 или 46,2%. То есть женщин в Беларуси на 702 520 больше.
Таким образом, на одну тысячу жительниц Беларуси приходилось 857 мужчин, а на одну тысячу мужчин — 1 166 женщин. Средний возраст жителя страны на начало 2024-го равнялся 41,5 года, при этом среди женщин — 43,9 года, а среди мужского населения средний возраст составлял немного меньше — 38,7 года.
Статистика по областям.
В белорусской столице проживало 1 992 862 человека, или 21,8% от общей численности населения страны.
Лидером по количеству населения является Минская область, где проживает 1 460 289 человек или почти 16%. На втором месте Гомельская область с 1 338 617 жителями (14,6%), «бронза» у Брестской области — 1 308 569 (14,3%).
Население Витебской области насчитывает 1 081 911 человек, что составляет 11,8% от общей численности населения страны, а в Гродненской — 992 556 или 10,8%. В Могилевской области проживает 981 174 человек (10,7%).
Согласно статистике, в городской местности проживало 7 198 285 человек, или 78,6% от всего населения страны, в сельской жителей в разы меньше — 1 957 693 (21,4%).