Оранжевый уровень погодной опасности объявляли синоптики Приволжского УГМС в связи с заморозками в Самарской области в ночь на вторник, 30 апреля. Суточный ход температуры воздуха составит более 20 градусов — от ночных минус 2 до дневных плюс 20.
В течение недели погоду в регионе будут определять активные фронтальные разделы северо-атлантических вихрей. Температура останется пониженной, время от времени ожидаются дожди. До плюс 20 градусов и осадки прогнозируются 1 мая, до плюс 17 без осадков — 2 мая.
В целом май-2024 будет теплее обычного на 0,3 — 0,6 градуса. Как сообщает Гидрометцентр, средняя температура воздуха в этом месяце ожидается от 14,5 до 16,8 градуса. Осадков будет меньше нормы.