В течение недели погоду в регионе будут определять активные фронтальные разделы северо-атлантических вихрей. Температура останется пониженной, время от времени ожидаются дожди. До плюс 20 градусов и осадки прогнозируются 1 мая, до плюс 17 без осадков — 2 мая.