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Апрель в Самарской области попро­щался заморозками, май обещает быть теплее нормы

Последняя ночь второго весеннего месяца, 30 апреля 2024 года, остыла до минус 2 градусов, день прогреется до плюс 20.

Сейчас в Ричмонде: +19° 4 м/с 68% 757 мм рт. ст. +19°
Источник: CityTraffic.ru

Оранжевый уровень погодной опасности объявляли синоптики Приволжского УГМС в связи с заморозками в Самарской области в ночь на вторник, 30 апреля. Суточный ход температуры воздуха составит более 20 градусов — от ночных минус 2 до дневных плюс 20.

В течение недели погоду в регионе будут определять активные фронтальные разделы северо-атлантических вихрей. Температура останется пониженной, время от времени ожидаются дожди. До плюс 20 градусов и осадки прогнозируются 1 мая, до плюс 17 без осадков — 2 мая.

В целом май-2024 будет теплее обычного на 0,3 — 0,6 градуса. Как сообщает Гидрометцентр, средняя температура воздуха в этом месяце ожидается от 14,5 до 16,8 градуса. Осадков будет меньше нормы.