Народные приметы о деньгах: чего нельзя делать 1 мая

Также сберечь состояние будет проще, если 1 мая вы не будете давать кому-либо в долг. Это касается не только денег, но и других вещей. Так, если у вас попросят соль, муку или сахар в этот день, лучше отказать. Вместе с этими продуктами дом может покинуть благополучие.