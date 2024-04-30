Место для захоронения радиоактивных отходов выберут в Беларуси к концу 2024

В Беларуси площадку, где будет размещаться пункт захоронения радиоактивных отходов, определят к концу 2024 году. Об этом рассказала заместитель начальника управления по обращению с радиоактивными отходами и объектами ядерного наследия Госатомнадзора МЧС Екатерина Шмелева, передает Sputnik.by.
По ее словам, запланировано, что к концу 2024 года будет определена площадка для строительства пункта захоронения радиоактивных отходов. Она сообщила, что сейчас ведутся изыскательские работы на всех перспективных площадках.
— Все радиоактивные отходы будут захораниваться на этом пункте.
Шмелева пояснила, что при выборе места для строительства названного пункта рассматриваются все территории Беларуси, в том числе и пострадавшие в результате аварии на ЧАЭС.
— А именно в районе Полесского государственного радиационно-экологического заповедника.
В числе перспективных площадок она называла места в Хойникском и Брагинском районах Гомельской области, площадка в Славгородском районе Могилевской области, район размещения БелАЭС.я.