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В Свердловской области с 1 мая на маршруты выйдут 300 новых автобусов

Обновление автобусного парка позволило учесть пожелания и замечания жителей к работе общественного транспорта.

На свои маршруты с 1 мая выйдут 299 автобусов, закупленных в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» благодаря заявке на участие в федеральной программе специальных казначейских кредитов, подписанной губернатором Куйвашевым.

Новый общественный транспорт выйдет на линии в Красноуфимске, Криулино, Банном, Чигвинцево, Березовая Роще, Приданниково и Подгорной.

Подробная информация и расписание движения на маршрутах — на официальном сайте управления автомобильных дорог Свердловской области.