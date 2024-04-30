В Свердловской области с 1 мая на маршруты выйдут 300 новых автобусов

На свои маршруты с 1 мая выйдут 299 автобусов, закупленных в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» благодаря заявке на участие в федеральной программе специальных казначейских кредитов, подписанной губернатором Куйвашевым.
Новый общественный транспорт выйдет на линии в Красноуфимске, Криулино, Банном, Чигвинцево, Березовая Роще, Приданниково и Подгорной.
Подробная информация и расписание движения на маршрутах — на официальном сайте управления автомобильных дорог Свердловской области.