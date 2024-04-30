5 мая в Башкирии можно увидеть максимум метеорного потока Эта-Аквариды

В наших широтах радиант потока, который находится в созвездии Водолея, восходит в 3 часа ночи и будет до рассвета находиться низко над горизонтом на высоте 10−14 градусов. Поэтому в лучшем случае прогнозируется 10 метеоров в час в максимуме.