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5 мая в Башкирии можно увидеть максимум метеорного потока Эта-Аквариды

Наблюдать его можно будет ночью.

В это воскресенье, 5 мая, жители Башкирии смогут увидеть максимум метеорного потока Эта-Аквариды, сообщает Уфимский планетарий.

В наших широтах радиант потока, который находится в созвездии Водолея, восходит в 3 часа ночи и будет до рассвета находиться низко над горизонтом на высоте 10−14 градусов. Поэтому в лучшем случае прогнозируется 10 метеоров в час в максимуме.

«В этом году наблюдению максимума действия потока Луна не помешает. Убывающая Луна, за три дня до новолуния, взойдет только на рассвете — за 40 минут до восхода Солнца», — говорится в сообщении планетария.

космос
наука