Маршруты автобусов, троллейбусов и трамваев изменятся в Челябинске 1 мая

В среду с 8.30 до 15.00 будет закрыто движение на проспекте Ленина от улицы Цвиллинга до улицы Лесопарковая.
Напомним, это связано с проведение традиционной эстафеты и велогонки.
Изменятся маршруты автобусов 2, 4, 14, 15, 22-А, 33, 35, 40, 51, 64, 74, 81, 90С, 123, 483; троллейбусов 7, 10, 12, 14, 16, 17, 19; трамваев 2 и 20.
Автобусы будут объезжать закрытый участок по Тимирязева, Сони Кривой и Труда.
Ранее сообщалось, что 1 мая в Челябинске состоятся забеги 91-й легкоатлетической эстафеты, 70-я кольцевая велогонка и 12-я гонка на лыжероллерах на призы администрации города.
Вместе с тем, напомним, принято решение отказаться от проведения салютов во время празднования Дня весны и труда и Дня Победы на территории региона. «Общая совокупность обстоятельств пока не располагает к проведению мероприятий подобного характера», — комментировали власти.
Ограничений на проведение других праздничных мероприятий в настоящий момент нет. Их организация планируется «в соответствии с соблюдением необходимых мер безопасности и с учетом текущей оперативной обстановки».
В частности, в Челябинске продолжают подготовку к торжественному построению войск Челябинского гарнизона на площади Революции 9 мая. В этот же день состоится возложение цветов и венков к Вечному огню. А традиционные шествия 1 мая не планируются.