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Александр Бастрыкин взял на контроль жилищные вопросы челябинцев

Председатель СК России поручил доложить по обращению о нарушении прав жильцов многоквартирных домов в Челябинске.

Источник: РИА "Новости"

В Приемную Председателя СК России Александра Бастрыкина в соцсети поступило обращение о нарушении прав жильцов многоквартирного дома по улице Блюхера в Челябинске.

Здание 1952 года постройки признано аварийным еще в 2019 году из-за высокого процента износа, но собственников исключили из программы по улучшению жилищных условий и отказали в предоставлении благоустроенного жилья. Жильцам предложили компенсации, размер которых не позволяет приобрести равнозначную недвижимость. С аналогичной ситуацией столкнулись жильцы других аварийных домов в городе Челябинске.

СК РФ по региону расследовал уголовное дело, но впоследствии его закрыл.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин затребовал у и.о. руководителя СУ СК России по Челябинской области Константина Владимировича Правосудова доклад об установленных следствием обстоятельствах и причинах, послуживших основаниями для принятия решения о его прекращении», — сообщает информационный центр СК России.

Дело взято на контроль в центральном аппарате ведомства.

СК