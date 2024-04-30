Александр Бастрыкин взял на контроль жилищные вопросы челябинцев

В Приемную Председателя СК России Александра Бастрыкина в соцсети поступило обращение о нарушении прав жильцов многоквартирного дома по улице Блюхера в Челябинске.
Здание 1952 года постройки признано аварийным еще в 2019 году из-за высокого процента износа, но собственников исключили из программы по улучшению жилищных условий и отказали в предоставлении благоустроенного жилья. Жильцам предложили компенсации, размер которых не позволяет приобрести равнозначную недвижимость. С аналогичной ситуацией столкнулись жильцы других аварийных домов в городе Челябинске.
СК РФ по региону расследовал уголовное дело, но впоследствии его закрыл.
«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин затребовал у и.о. руководителя СУ СК России по Челябинской области Константина Владимировича Правосудова доклад об установленных следствием обстоятельствах и причинах, послуживших основаниями для принятия решения о его прекращении», — сообщает информационный центр СК России.
Дело взято на контроль в центральном аппарате ведомства.