Александр Бастрыкин взял на контроль жилищные вопросы челябинцев

Здание 1952 года постройки признано аварийным еще в 2019 году из-за высокого процента износа, но собственников исключили из программы по улучшению жилищных условий и отказали в предоставлении благоустроенного жилья. Жильцам предложили компенсации, размер которых не позволяет приобрести равнозначную недвижимость. С аналогичной ситуацией столкнулись жильцы других аварийных домов в городе Челябинске.