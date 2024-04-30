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В Минздраве рассказали о состоянии снесенной палаткой омички

Во вторник, 30 апреля 2024 года, пресс-служба Министерства здравоохранения Омской области рассказала о состоянии здоровья омички, снесенной торговой палаткой.

Источник: РИА "Новости"

«Омичка остается под наблюдением медиков, получает всю необходимую помощь. состояние оценивается как удовлетворительное», — заявили в ведомстве.

Напомним, что это происшествие случилось во время шторма в воскресенье, 28 апреля 2024 года и было зафиксировано камерой уличного видеонаблюдения. Судя по кадрам, тент палатки добавил парусность незакрепленной конструкции в сильный ветер, что и привело к происшествию. Палатка слетела с места, подбросив собой случайную прохожую, после чего она упала лицом на асфальт.

По факту происшествия проводит проверку прокуратура Омска.

здоровье
несчастный случай