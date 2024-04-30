Жара на Кубани сменилась резким похолоданием, дождями и ветром

На Кубани в последнее время было по-летнему жарко. Уже в апреле многие жители сменили даже легкие куртки на футболки и более свободную одежду. Но синоптики прогнозами не порадовали. Далеко убирать кофты и куртки пока не рекомендуют.
На Кубани объявили штормовое предупреждение. Утром 30 апреля жители региона почувствовали резкое похолодание. Так, в Краснодаре столбики термометров опустились до +16 градусов. И на таком уровне температура воздуха будет держаться в течение дня.
«Синоптическая ситуация на территории Кубани будет формироваться под влиянием холодного атмосферного фронта. Он станет причиной облачной с прояснениями погоды. Температура воздуха +16…+18 градусов», — сообщили в центре погоды «Фобос».
В течение суток в регионе прогнозируют сильные дожди, местами ливни с грозой и градом. По данным краевого управления МЧС, порывы ветра будут достигать 20−23 м/с.
Жителям региона рекомендуют в плохую погоду оставаться дома, следить за системами освещения и отопления, наблюдать за окружающей обстановкой. Спасатели напоминают о том, что лучше использовать непромокаемую одежду и обувь.
«Прислушивайтесь к рекомендациям ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, обращайте внимание на SMS-сообщения с предупреждениями о возможных ЧС, следите за сообщениями по местным теле- и радиостанциям», — уточнили в региональном ведомстве.