«Автодор» попросил нижегородцев заранее заправляться перед поездкой на М-12

Так, чтобы не создавать огромные пробки к АЗС, водителям рекомендуют выезжать на дорогу с полным баком, выбирать АЗС для дозаправки перед поездкой и не ждать, когда включится лампочка бензобака, а заправиться заранее. Лучше останавливаться на АЗС уже на уровне 50 процентов бензина в баке.