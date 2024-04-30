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«Автодор» попросил нижегородцев заранее заправляться перед поездкой на М-12

Останавливаться на АЗС рекомендуют уже на уровне 50% бензина в баке.

Источник: Комсомольская правда

Компания «Автодор» попросила нижегородских автомобилистов заранее заправляться перед поездкой по трассе М-12. Об этом сообщается в социальных сетях компании «Автодор».

— Выезжая в долгую дорогу даже с полным баком, бензин рано или поздно закончится. Происходит это примерно в одних и тех же местах по маршруту следования. Поэтому на некоторых заправках может быть ажиотаж, тогда как другие АЗС стоят свободными, — отмечают представители компании.

Так, чтобы не создавать огромные пробки к АЗС, водителям рекомендуют выезжать на дорогу с полным баком, выбирать АЗС для дозаправки перед поездкой и не ждать, когда включится лампочка бензобака, а заправиться заранее. Лучше останавливаться на АЗС уже на уровне 50 процентов бензина в баке.

Напомним, четыре туристических информационных центра появятся на трассе М-12 «Восток» в Нижегородской области.

Информационные центры для туристов станут частью многофункциональных зон сервиса. Первый из них появится около Арзамаса уже в этом году.