В Казани снова заработают шатры Visit Tatarstan

На протяжении всего лета в городе будут функционировать специальные точки, где волонтеры будут оказывать информационную помощь туристам. На подготовку проекта выделено 3,2 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок. Шатры Visit Tatarstan разместят возле часов на улице Баумана, на площади 1 Мая и около театра Камала. Для гостей столицы РТ изготовят порядка 20 тысяч карт города, в том числе две тысячи на английском языке. Также туристы смогут получить карту Болгара и острова-града Свияжск. Будет подготовлено порядка 10 тысяч по каждому направлению на трёх языках: русском, английском и татарском.