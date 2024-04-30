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Лестницу к остановке «Мыза» отремонтировали в Нижнем Новгороде

Лестничный сход к остановке «Мыза» в Приокском районе отремонтировали по просьбам нижегородцев.

Источник: УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ НИЖНЕГО НОВГОРОДА

Об этом рассказали в районной администрации.

Согласно информации, ранее местные жители попросили отремонтировать лестницу, ведущую от тротуара вдоль трамвайных путей к остановке общественного транспорта.

Ступени были частично разбиты, в некоторых местах виднелась арматура.

На прошлой неделе подрядная организация выполнила опалубку ступеней и восстановила их с помощью пескобетонной смеси. В том числе рабочие покрасили перила. Заливку смесью делали в несколько этапов, чтобы ступени лучше сохранились.