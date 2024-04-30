Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уфимцы могут успеть проголосовать за понравившийся проект благоустройства

Столица Башкирии участвует во всероссийском голосовании на благоустройство общественных территорий по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

Проголосовать могут жители старше 14 лет, и 30 апреля — последний день, чтобы сделать выбор. Для этого следует авторизироваться через Госуслуги, выбрать город Уфу и понравившийся объект из предложенного списка. Также можно проголосовать на сайте 02.gorodsreda.ru.

В этом году на голосование выдвинули 18 территорий во всех районах Уфы. Речь идет о скверах «Гастелло», «Знамя», «Аленький цветочек», «112-й Башкирской кавалерийской дивизии», «Цветок курая» (2 этапа), Дзержинского, перед Уфимской детской филармонией и по ул. 50 лет СССР, о парках им. В. И. Ленина, в п. Нагаево, на территории, ограниченной улицами Достоевского, Крупской, Кирова и Ленина, парковой зоне «Баланово — Ново-Александровка» и дендропарке им. лесовода Георгия Рутто. Также можно проголосовать за аллеи «В гостях у сказки», «Симфоническая», Театральную улицу и территорию разворотного кольца по ул. Космонавтов.