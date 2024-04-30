Уфимцы могут успеть проголосовать за понравившийся проект благоустройства

В этом году на голосование выдвинули 18 территорий во всех районах Уфы. Речь идет о скверах «Гастелло», «Знамя», «Аленький цветочек», «112-й Башкирской кавалерийской дивизии», «Цветок курая» (2 этапа), Дзержинского, перед Уфимской детской филармонией и по ул. 50 лет СССР, о парках им. В. И. Ленина, в п. Нагаево, на территории, ограниченной улицами Достоевского, Крупской, Кирова и Ленина, парковой зоне «Баланово — Ново-Александровка» и дендропарке им. лесовода Георгия Рутто. Также можно проголосовать за аллеи «В гостях у сказки», «Симфоническая», Театральную улицу и территорию разворотного кольца по ул. Космонавтов.