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В МЧС объяснили скопление пожарных машин у ТРЦ «iMall Эспланада»

В МЧС объяснили, что происходит в центре города.

В МЧС объяснили скопление пожарных машин у ТРЦ «iMall Эспланада» 30 апреля.

Жители Перми сообщили perm.aif.ru, что их беспокоит большое количество пожарных машин у ТРЦ «iMall Эспланада» в центре города.

В МЧС по Пермскому краю, пояснили, что повода для волнений нет.

«С 11:30 апреля в 375-летний юбилей пожарной охраны России на площадке рядом с ТРЦ “iMall Эспланада” развернулась выставка пожарной техники и интерактивные площадки. В этот день все желающие получат возможность почувствовать себя пожарным и ощутить на себе тяжесть боевой одежды», — рассказали в ведомстве.

В региональном МЧС добавили, что выставка будет работать с 11:00 до 13:00.

Кроме того, на первом этаже ТРЦ расположена фотовыставка «Останови огонь!». Её создали сотрудники МЧС по Пермскому краю и представители Пермского лесопожарного центра.

«Снимки, сделанные в горящих лесах и полях никого не оставят равнодушными!» — добавили в региональном МЧС.

МЧС