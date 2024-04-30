В МЧС объяснили скопление пожарных машин у ТРЦ «iMall Эспланада» 30 апреля.
Жители Перми сообщили perm.aif.ru, что их беспокоит большое количество пожарных машин у ТРЦ «iMall Эспланада» в центре города.
В МЧС по Пермскому краю, пояснили, что повода для волнений нет.
«С 11:30 апреля в 375-летний юбилей пожарной охраны России на площадке рядом с ТРЦ “iMall Эспланада” развернулась выставка пожарной техники и интерактивные площадки. В этот день все желающие получат возможность почувствовать себя пожарным и ощутить на себе тяжесть боевой одежды», — рассказали в ведомстве.
В региональном МЧС добавили, что выставка будет работать с 11:00 до 13:00.
Кроме того, на первом этаже ТРЦ расположена фотовыставка «Останови огонь!». Её создали сотрудники МЧС по Пермскому краю и представители Пермского лесопожарного центра.
«Снимки, сделанные в горящих лесах и полях никого не оставят равнодушными!» — добавили в региональном МЧС.