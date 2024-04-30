В МЧС объяснили скопление пожарных машин у ТРЦ «iMall Эспланада»

«С 11:30 апреля в 375-летний юбилей пожарной охраны России на площадке рядом с ТРЦ “iMall Эспланада” развернулась выставка пожарной техники и интерактивные площадки. В этот день все желающие получат возможность почувствовать себя пожарным и ощутить на себе тяжесть боевой одежды», — рассказали в ведомстве.