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В Перми открываются праздничные пасхальные ярмарки

Пермяки смогут приобрести на них прикамские продукты и сувениры к Пасхе.

Источник: Комсомольская правда

В краевом центре открываются праздничные ярмарки. Так, 3, 4 и 5 мая на первом этаже ТРЦ «iMall Эспланада» на улице Петропавловской, 73А будет проходить пасхальная ярмарка. Она будет работать с 10.00 до 20.00.

Посетители смогут приобрести пасхальные сладости и сувениры, а также вкусную и полезную фермерскую продукцию.

Откроются ярмарки и в Орджоникидзевском районе Перми. Они будут работать на двух площадках — возле дворца культуры им. А. С. Пушкина и в микрорайоне Гайва на улице Писарева. В ярмарочных шатрах ждут посетителей с 11.00 до 19.00.

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