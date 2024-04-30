В Перми открываются праздничные пасхальные ярмарки

Откроются ярмарки и в Орджоникидзевском районе Перми. Они будут работать на двух площадках — возле дворца культуры им. А. С. Пушкина и в микрорайоне Гайва на улице Писарева. В ярмарочных шатрах ждут посетителей с 11.00 до 19.00.