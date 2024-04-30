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Циклон окончательно испортит погоду в Челябинской области 1 мая

Северо-западный циклон окончательно испортит погоду в Челябинской области 1 мая, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сейчас в Ричмонде: +19° 4 м/с 68% 757 мм рт. ст. +19°

Гидрометцентр России объявил желтый уровень опасности по погодным условиям. Он означает «погода потенциально опасна».

«Основание: местами порывы 1.05 ночью до 15 м/с, днем до 20 м/с. Период предупреждения: с 20 часов 30 апреля до 20 часов 1 мая. Основание: местами на севере сильный дождь, гроза. Период предупреждения: с 8 часов до 20 часов 1 мая», — говорится в Прогностической карте предупреждений по УрФО.

По словам главного синоптика Уральского УГМС Галины Шепоренко, первая пятидневка мая ожидается холодной и ненастной, почти с ежедневными осадками в виде дождя, временами — с мокрым снегом.

В период 6—10 мая территория Урала будет находиться под воздействием юго-западных циклонов. Вероятность осадков, но уже в виде дождя, сохранится, а температура в целом повысится на 4−5 градусов: ночью плюс2−7, днем — плюс 9−14. Прогноз осадков конкретно на 9 Мая пока неопределенный.

Согласно прогнозу Гидрометцентра России, средняя месячная температура мая на Урале ожидается на 1 градус выше нормы (норма 8−12), количество осадков — меньше нормы.

Добавим, уже известно, что в Карталах 1 мая отменена легкоатлетическая эстафета в связи с неблагоприятными метеоусловиями.