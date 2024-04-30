Циклон окончательно испортит погоду в Челябинской области 1 мая

В период 6—10 мая территория Урала будет находиться под воздействием юго-западных циклонов. Вероятность осадков, но уже в виде дождя, сохранится, а температура в целом повысится на 4−5 градусов: ночью плюс2−7, днем — плюс 9−14. Прогноз осадков конкретно на 9 Мая пока неопределенный.