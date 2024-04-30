Похолодание до −1 градуса и дожди: Резкое изменение погоды ожидается в Нижнем Новгороде перед Пасхой

Майские выходные в самом разгаре, и многие нижегородцы проводят их на природе. Тем более что погода позволяет. Однако перед Пасхой ситуация резко изменится. Ожидается похолодание до −1 градуса. Также прогнозируются дожди. Об этом сообщает сервис Gismeteo.