Похолодание до −1 градуса и дожди: Резкое изменение погоды ожидается в Нижнем Новгороде перед Пасхой

Майские выходные в самом разгаре, и многие нижегородцы проводят их на природе. Тем более что погода позволяет. Однако перед Пасхой ситуация резко изменится. Ожидается похолодание до −1 градуса. Также прогнозируются дожди. Об этом сообщает сервис Gismeteo.
Сегодня, 30 апреля, по-летнему теплая погода сохранится. Синоптики прогнозируют +21 градуса. Но уже в среду температура воздуха резко упадет до +14 градусов. Также ожидается северный ветер со скоростью до четырех метров в секунду.
2 мая столбики термометров днем не поднимутся выше отметки в +9 градусов. Ночью же ожидается до 5 градусов тепла. Погода будет малооблачной, осадков не прогнозируется.
В пятницу нижегородцев ожидает облачная погода, а также снег с дождем. Температура воздуха днем составит +5 градусов. Ночью же столбики термометров опустятся до отметки в −1 градус. Скорость северного ветра не превысит 4 метров в секунду.
4 мая станет немного теплее. Днем температура воздуха составит +10 градусов, а ночью похолодает до 0 градусов. Погода будет малооблачной, осадков не ожидается.
В воскресенье погода будет пасмурной. Синоптики прогнозируют сильные дожди. Днем столбики термометров не превысят отметки в +9 градусов, а ночью опустятся до отметки в +5 градусов.