Власти выделяют деньги на ремонт еще одной улицы в центре Калининграда

В конце апреля были объявлены торги на ремонт трех улиц в центре Калининграда: Брамса, Гаражной и Гостиной. На эти цели направляют 49 млн, 36,7 млн и 20,9 млн соответственно. Кроме того, анонсированы торги по выполнению работ на улице Энгельса за 55,8 млн рублей.