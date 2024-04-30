Раскрыт секрет правильного шашлыка

В Краснодарском крае уже установилась теплая погода и многие жители традиционно будут выбираться на природу на шашлыки. У каждого свое представление об идеальном способе приготовления мяса на углях, но всем стоит помнить о том, что обильное употребление этого продукта может негативно сказаться как на организме человека, так и на его весе.



Как сделать вылазку на природу приятной и максимально полезной, снизить возможные риски для здоровья, рассказала эксперт врач-диетолог Татьяна Мещерякова.



Вот несколько рекомендаций для правильного шашлыка:



Контролируйте размер порций. Старайтесь не употреблять большие порции мяса. Рекомендуемая дневная норма красного мяса составляет не более 100−150 граммов, а недельная — не более 500 граммов. Переедание может привести к чувству тяжести и даже к обострению хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта.



Выбирайте время приема и степень прожарки. Употребляйте мясо в дневное время суток, чтобы организму было легче переваривать его. Обжаривайте шашлык до полной готовности без остатков крови, чтобы избежать риска заражения гельминтами.



Сочетайте с правильными продуктами. Избегайте сочетания красного мяса с простыми углеводами и жирными соусами. Вместо этого добавляйте в меню больше свежих овощей и выбирайте легкие соусы на греческом йогурте или на томатной основе.



Не употребляйте с холодными напитками и алкоголем. Холодные напитки замедляют процесс пищеварения, поэтому лучше пить теплую воду или травяные чаи для помощи организму из-за пищевой нагрузки.



Учитывайте индивидуальные особенности. Людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта рекомендуется ограничивать потребление красного мяса. Те, кто придерживался постного рациона, также должны быть осторожны при возвращении к мясу.



Следуя этим советам, вы сможете насладиться шашлыком без вреда для здоровья.