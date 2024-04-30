ТОП уловок мошенников для обмана назвали в полиции Краснодара

В полиции Краснодара назвали самые распространенные способы обмана, которые используют мошенники для того, чтобы лишить граждан денег. Всего с начала 2024 года в краевой столице зарегистрировано более 1,3 тыс. фактов мошенничества в Сети, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу УМВД России по городу Краснодару.