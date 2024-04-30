ТОП уловок мошенников для обмана назвали в полиции Краснодара

В полиции Краснодара назвали самые распространенные способы обмана, которые используют мошенники для того, чтобы лишить граждан денег. Всего с начала 2024 года в краевой столице зарегистрировано более 1,3 тыс. фактов мошенничества в Сети, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу УМВД России по городу Краснодару.
Чаще всего телефонные аферисты представляются по телефону сотрудниками правоохранительных органов, банковских организаций или госучреждений. Зарегистрированы случаи, когда мошенники звонят по видеосвязи, чтобы жертва видела их в форме, и демонстрируют поддельные удостоверения.
Злоумышленники сообщают, что мошенники пытаются оформить на гражданина кредит. Чтобы избежать финансовых потерь жертве рекомендуют оформить кредит и перевести деньги на специальный расчетный счет.
Еще один популярный вариант обмана — сетевые мошенники выдают себя за представителей инвестиционных фондов и брокерских организаций. Они предлагают совершить вложения, которые быстро позволят получить прибыль. Граждане переводят деньги, а в итоге остаются ни с чем.