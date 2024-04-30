В Воронежской области завершается голосование за объекты благоустройства

Завершается всероссийское онлайн-голосование за благоустройство общественных пространств в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Вторник, 30 апреля, последний день, когда воронежцы могут отдать свой голос за одну из локаций региона, которые участвуют в отборе для дальнейшего благоустройства в 2025 году.
На обновление в Воронежской области претендуют 33 общественных пространства в 12 населенных пунктах. По состоянию на 11:40 вторника, 30 апреля, свой выбор сделали 117,8 тыс. жителей региона.
В столице Черноземья в голосовании принимают участие две территории: бульвар Карла Маркса и сквер «Надежда». Ознакомиться со всеми проектами и отдать свой голос можно на сайте 36.gorodsreda.ru. Необходимо авторизоваться на портале «Госуслуги». В голосовании могут принять участие граждане старше 14 лет.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев обратился к воронежцам с призывом проявить активную гражданскую позицию и выбрать объект для обновления.
Ранее стало известно, что жители региона смогут выбрать главное дерево страны. Среди участников финала конкурса «Российское дерево года» есть и памятник живой природы из Воронежской области — это каштан Льва Толстого, растущий в Россошанском районе.