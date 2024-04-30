В Воронежской области завершается голосование за объекты благоустройства

Завершается всероссийское онлайн-голосование за благоустройство общественных пространств в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Вторник, 30 апреля, последний день, когда воронежцы могут отдать свой голос за одну из локаций региона, которые участвуют в отборе для дальнейшего благоустройства в 2025 году.