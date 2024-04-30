Что посетить в Перми 1 мая: программа мероприятий

Концерты и выступления.
Бесплатные концерты пермяки смогут посетить в трех парках города. С творческими номерами в этот день выступят коллективы объединения «ПермьКонцерт».
Так, в саду имени Миндовского в Индустриальном районе выступления запланированы с 15:00 до 17:00. Там будет ансамбль «Ба-Ба-Ту» и группа «Груша».
В парке имени Чехова на Гайве (Орджоникидзевский района) с 15:00 до 16:00 выступит ансамбль «Ярмарка».
В парке «Счастье есть» в Кировском районе с 15:00 до 19:00 пермяки смогут послушать и посмотреть выступления шоу-группы «Антарес», музыкальных коллективов «Форте» и «Ананас», ансамблей «Воскресение» и «Ромэн».
Фонтаны
Как анонсировали в мэрии Перми, с 1 мая в городе откроют 16 фонтанов. Они будут работать ежедневно с 12:00 до 00:00 по будням и с 9:00 до 01:00 в выходные и праздничные дни. При этом на следующий день после каждых выходных и праздничных дней на объектах будут проводиться профилактические работы. В свзяи с этим фонтаны будут включать вновь с 18:00.
В городе два фонтана будут светомузыкальными: перед зданием законодательного собрания Пермского края и на площади перед Театром-Театром. В частности, на театральном фонтане светомузыкальное шоу планируется запускать ежедневно с 21:45 до 22:00, а фонтан перед зданием заксобрания {cposition} с 22:45 до 23:00.
После прошлого сезона фонтаны законсервировали с 5 октября 2023 года по 15 апреля этого года. А этой весной пусконаладочные работы на них начались раньше.
В этот раз без фейерверка, но с праздничной подсветкой
В этом году в связи с усилением мер антитеррористической защиты пермские власти решили отменить фейерверк в рамках праздничных мероприятий на 1 мая. Такие же меры чиновники ввели и во многих других городах.
Однако в честь 1 мая на пермской телебашне в Мотовилихе с 21:00 до 00:00 зажгут динамическую подсветку в тонах российского триколора. Пермяки смогут также увидеть разнообразные световые эффекты в оттенках зеленого и всех остальных цветов спектра.