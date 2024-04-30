Что посетить в Перми 1 мая: программа мероприятий

Как анонсировали в мэрии Перми, с 1 мая в городе откроют 16 фонтанов. Они будут работать ежедневно с 12:00 до 00:00 по будням и с 9:00 до 01:00 в выходные и праздничные дни. При этом на следующий день после каждых выходных и праздничных дней на объектах будут проводиться профилактические работы. В свзяи с этим фонтаны будут включать вновь с 18:00.