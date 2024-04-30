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В Свердловской области в первые дни мая ожидаются дождь и мокрый снег

Погода в Свердловской области с 1 по 5 мая ожидается холодной и ненастной, почти с ежедневными осадками в виде дождя и мокрого снега, сообщила главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко.

Сейчас в Ричмонде: +19° 4 м/с 68% 757 мм рт. ст. +19°
Источник: Коммерсантъ

Так, 1 мая в юго-западных районах региона ожидаются интенсивные осадки — до 7−17 мм — из-за движения северо-западного циклона. Температура воздуха 1—5 мая ночью составит −1,+4°, днем +5,+10°, на севере области на 4° холоднее.

В Екатеринбурге 1 мая ожидается дождь, ночью температура составит +5°, днем — около +9°. В следующие дни, со 2 по 5 мая, пройдут временами небольшие осадки, ночью — −1,+2°, днем +8,+9°.

На следующей недели, в период 6—10 мая, территория Урала будет находиться под воздействием юго-западных циклонов. Вероятность осадков в виде дождя сохранится. Температура повысится на 4−5°: ночью — +2,+7°, днем — +9,+14°. На 9 мая прогноз осадков пока неопределенный.

Согласно прогнозу Гидрометцентра России средняя месячная температура мая на Урале ожидается на 1° выше нормы (норма 8−12°), количество осадков меньше нормы (норма для Свердловской области (40−60 мм).