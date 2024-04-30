В Свердловской области в первые дни мая ожидаются дождь и мокрый снег

Так, 1 мая в юго-западных районах региона ожидаются интенсивные осадки — до 7−17 мм — из-за движения северо-западного циклона. Температура воздуха
В Екатеринбурге 1 мая ожидается дождь, ночью температура составит +5°, днем — около +9°. В следующие дни, со 2 по 5 мая, пройдут временами небольшие осадки, ночью — −1,+2°, днем +8,+9°.
На следующей недели, в период
Согласно прогнозу Гидрометцентра России средняя месячная температура мая на Урале ожидается на 1° выше нормы (норма 8−12°), количество осадков меньше нормы (норма для Свердловской области (40−60 мм).